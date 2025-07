Drei Männer bei Auseinandersetzung verletzt

Elmshorn (dpa/lno) –

Drei Männer haben sich nach einer Auseinandersetzung in Elmshorn mit schweren Verletzungen selbst zur Behandlung in Krankenhäuser begeben. Wie die Polizei mitteilte, erschienen zwei der drei Männer in einer Klinik in Elmshorn, ein weiterer in einer Pinneberger Klinik. Sie wiesen Verletzungen durch Messer oder ähnliche Gegenstände auf.

In der Nacht zum Samstag kam es den Ermittlungen zufolge zu einem Streit vor einer Kneipe in Elmshorn, bei dem die Männer im Alter von 22, 32 und 35 Jahren verletzt wurden. Bei den Angreifern soll es sich um eine Gruppe von drei bis fünf Männern gehandelt haben. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.