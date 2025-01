Drei Lübecker Museen 2025 parallel geschlossen

Lübecks Leitender Museumsdirektor Tilmann von Stockhausen ist mit den Besucherzahlen des Jahres 2024 zufrieden. Für 2025 kündigt er eine Reihe von Veranstaltungen rund um den 150. Geburtstag von Thomas Mann an. (Archivbild) Markus Scholz/dpa

Lübeck (dpa/lno) –

In Lübeck sind in diesem Jahr über mehrere Monate parallel drei Museen wegen Renovierung geschlossen: Neben dem Buddenbrookhaus, das seit 2019 zu ist, wird von Februar bis Juni auch das Günter Grass-Haus geschlossen bleiben. Das Museum Behnhaus Drägerhaus ist seit Jahresbeginn und noch bis Ende Juli zu.

Der Leitende Direktor der Lübecker Museen, Tilman von Stockhausen, sagte, deshalb würden 2025 insgesamt weniger Besucher erwartet als im vergangenen Jahr. Rund 215.000 Menschen haben nach Angaben des Museumsverbundes 2024 die Museen in der Stadt besucht. Damit sei erstmals wieder das Vor-Corona-Niveau erreicht worden.

Holstentor sehr gut besucht

Das meistbesuchte Museum 2024 war demnach mit mehr als 60.000 Besuchern das Museum Holstentor. Das entspricht einem Zuwachs um drei Prozent gegenüber 2023. Das Museumsquartier St. Annen hatte 43.000 Besucher, das Museum für Natur und Umwelt rund 40.000. Ins Günter Grass-Haus kamen knapp 23.000 Gäste. Die wegen der Schließung des Buddenbrookhauses in andere Museen verlegten Ausstellungen zogen rund 21.000 Besucher an.

Das Jahr 2025 steht in den Lübecker Museen unter dem Motto «Freiheit». Die weltpolitischen Entwicklungen der letzten Jahre und Monate ließen das Thema in all seinen Facetten wichtiger denn je erscheinen, hieß es. Als Höhepunkte des Programms bezeichnete von Stockhausen die Angebote rund um Thomas Manns 150. Geburtstag im Juni.