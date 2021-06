Drei Leichtverletzte bei Zusammenstoß zweier Autos auf A1

Dinklage (dpa/lni) – Bei einem Zusammenstoß zweier Autos auf der A1 nahe Dinklage (Kreis Vechta) sind drei Menschen leicht verletzt worden. Ein 75 Jahre alter Mann sei am Freitagabend mit seinem Wagen zu schnell in eine Baustelle hineingefahren und zunächst gegen ein Baustellenschild geprallt sein, teilte die Polizei mit. Daraufhin fuhr sein Fahrzeug seitlich ein Auto einer 42-Jährigen und kam nach mehreren hundert Metern auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Der 75-Jährige sowie die Autofahrerin und ihre 15-jährige Tochter wurden in ein Krankenhaus gebracht.

© dpa-infocom, dpa:210619-99-57646/2

PM