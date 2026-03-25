Drei Lastwagen krachen auf Autobahn 1 ineinander

Stuhr (dpa/lni) –

Drei Lastwagen sind auf der Autobahn 1 bei Bremen ineinander gefahren. Dabei wurden die Fahrer teils schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Zwischen dem Dreieck Stuhr und der Anschlussstelle Brinkum war die Autobahn in Richtung Hamburg gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.

Auf Bildern waren die komplett deformierten Sattelauflieger zu sehen. Ladung, Trümmerteile und Bindemittel waren auf der Autobahn verteilt. Zahlreiche Rettungskräfte waren im Einsatz. Auch Hubschrauber landeten auf der Autobahn.

Laut Feuerwehr waren zwei der drei Lkw-Fahrer in ihren Führerhäusern eingeklemmt und mussten mit hydraulischem Rettungsgerät befreit werden. Beide seien schwer verletzt worden, Lebensgefahr könne nicht ausgeschlossen werden, so die Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Stuhr in einer Mitteilung.

Einer der Schwerverletzten sei mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen worden, der zweite mit einem Rettungswagen in eine nahegelegene Klinik transportiert worden. Rund zwei Stunden habe der Einsatz der Feuerwehr gedauert.