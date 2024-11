Drei Kinder und zwei Frauen bei Autounfall verletzt

Uetze (dpa/lni) –

Drei Kinder und zwei Frauen sind bei einem Unfall in der Region Hannover verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin sagte, kam eine 28 Jahre alte Fahrerin am Morgen mit ihrem Wagen auf einer Landstraße nahe der Gemeinde Uetze in den Gegenverkehr und stieß mit dem Auto einer 31-jährigen Fahrerin zusammen. Durch den Zusammenstoß erlitt die 28-Jährige schwere Verletzungen, ein Hubschrauber brachte sie in eine Klinik. Die beiden Kinder im Alter von sechs und vier Jahren, die im Auto der 28-Jährigen saßen, wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin des anderen Wagens und das einjährige Kind in diesem Wagen erlitten nach ersten Erkenntnissen ebenfalls leichte Verletzungen. Nach dem Unfall wurde die Landstraße vorübergehend gesperrt.