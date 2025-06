Lathen (dpa/lni) –

Bei einem Unfall in Renkenberge in der Samtgemeinde Lathen im Emsland sind am Morgen drei Kinder bei einem Schulbusunfall leicht verletzt worden. Ein Pkw kollidierte mit einem Bus, wie die Polizei Meppen bestätigte. Der Pkw soll die Vorfahrt missachtet haben. Beide Fahrzeugführer trugen ebenfalls leichte Blessuren davon. Im Bus saßen 14 Schüler.