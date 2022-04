Drei junge Menschen sterben bei Verkehrsunfall

Scharbeutz (dpa/lno) –

Drei junge Menschen im Alter von 17 bis 19 Jahren aus Ostholstein sind bei einem Verkehrsunfall auf der B 76 bei Scharbeutz getötet worden. Ein 18-Jähriger sei lebensgefährlich verletzt worden, teilte die Polizeidirektion Lübeck am Freitag mit. Das Auto mit den vier Insassen sei in der Nacht zum Freitag kurz vor der Anschlussstelle Eutin gegen einen Baum geprallt. Der Wagen wurde dabei in zwei Teile gerissen. Nach ersten Erkenntnissen habe der Fahrer vermutlich bei überhöhter Geschwindigkeit in einer Kurve die Kontrolle über den Wagen verloren. Weitere Fahrzeuge seien nicht beteiligt gewesen. Ein Autofahrer habe gegen zwei Uhr nachts die Polizei informiert. Die B 76 war für die Zeit der Bergungsarbeiten für etwa vier Stunden voll gesperrt.