Drei Jugendliche bei Unfall verletzt

Hardegsen (dpa/lni) – In Hardegsen (Landkreis Northeim) sind der Nacht zum Samstag drei Jugendliche verletzt worden, als ein 18-Jähriger mit seinem Wagen von der Straße abkam. Wie die Polizei mitteilte, war der Fahrer mit zwei 14 und 16 Jahre alten Mädchen im Auto unterwegs. In einer Kurve sei das Fahrzeug ins Schleudern geraten und frontal gegen einen Baum geprallt. Die beiden Mädchen wurden nach Angaben der Polizei mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht, der 18-Jährige wurde ebenfalls verletzt. Warum der Wagen ins Schleudern geriet, war zunächst unklar.

