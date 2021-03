Drei Hamburger Kitas wegen Corona-Fällen geschlossen

Hamburg (dpa/lno) – In Hamburg sind derzeit drei Kitas wegen Corona-Fällen geschlossen. Das sagte ein Sprecher der Gesundheitsbehörde am Donnerstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Drei weitere Kitas seien coronabedingt geschlossen, weil in dieser Situation beispielsweise nicht ausreichend Personal vorhanden sei. Die Kitas sind derzeit im sogenannten eingeschränkten Regelbetrieb. Am Mittwoch habe die Auslastung bei 68 Prozent gelegen, sagte der Sprecher weiter. «Die Kitas sind wieder flächendeckend ausgelastet, aber nicht voll.» In der Woche davor, als es nur erweiterte Notbetreuung gab, waren es in der Spitze 40 Prozent.

