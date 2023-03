Vier Galeria-Filialen in Niedersachsen sollen schließen

Braunschweig (dpa/lni) –

Von den angekündigten Schließungen beim Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof sind auch vier Standorte in Niedersachsen betroffen. Wie aus einer Konzernmitteilung vom Montag hervorgeht, sollen die Warenhäuser in Celle, Braunschweig, Oldenburg und Hildesheim geschlossen werden. Es sei geplant, die bundesweit betroffenen Filialen in zwei Wellen zu schließen. Nach dieser Planung wäre in Celle am 30. Juni dieses Jahres Schluss, Braunschweig, Oldenburg und Hildesheim müssen sich auf eine Ende zum 31. Januar 2024 einstellen.

Galeria Karstadt Kaufhof hatte Ende Oktober zum zweiten Mal innerhalb von weniger als drei Jahren Rettung in einem Schutzschirm-Insolvenzverfahren suchen müssen. Als Grund für die bedrohliche Lage nannte das Unternehmen damals in einem Mitarbeiterbrief die explodierenden Energiepreise und die Konsumflaute in Deutschland. Von den Schließungen sind insgesamt nach Unternehmensangaben 4000 Mitarbeiter betroffen. Zudem fallen in der Zentrale und bei Servicefunktionen 300 Jobs weg.

Bundesweit sollen 52 Filialen schließen. 77 bleiben erhalten. Auf der Liste mit Häusern, die erhalten und nach Konzernangaben in den kommenden drei Jahren umfassend modernisiert werden sollen, stehen Goslar, Göttingen, Hannover, Lüneburg.