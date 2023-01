Hamburg (dpa/lno) –

Im Hamburger Stadtteil Dulsberg sind bei einem Autounfall eine 45 Jahre alte Frau und ihre zwei 16 Jahre alten Beifahrerinnen verletzt worden. Der Fahrer des anderen Wagens blieb bei dem Unfall am Mittwochabend unverletzt, wie die Polizei mitteilte. Die leicht verletzten Frauen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Ursache des Unfalls war am Donnerstag zunächst unklar. Zuvor hatte das «Hamburger Abendblatt» darüber berichtet.