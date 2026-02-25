Drei Fälle aus Hamburg und Neumünster bei «Aktenzeichen XY»

Drei Fälle aus Hamburg und Neumünster werden Thema in der von Rudi Cerne moderierten Sendung «Aktenzeichen XY…ungelöst». (Archivfoto) Sebastian Gollnow/dpa

Hamburg/Neumünster (dpa/lno) –

Drei Fälle aus Hamburg und Schleswig-Holstein werden heute Abend (20.15 Uhr) in der ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY… ungelöst» vorgestellt. Dabei gehe es um einen bislang unbekannten Mann, der in den Jahren 2020, 2021 und 2024 drei Sexualdelikte an jungen Frauen begangen haben soll, teilte die Polizei mit.

Bereits im August 2024 hatte die Polizei ein Phantombild des Mannes veröffentlicht, nachdem er eine 19-Jährige im Hamburger Stadtteil Wandsbek überfallen haben soll. Dabei konnten dem Unbekannten anhand von DNA-Spuren zwei Sexualstraftaten aus den Jahren 2020 und 2021 zugeordnet werden.

Zwei Fälle aus Neumünster und Hamburg-Billstedt zugeordnet

Demnach hatte der Tatverdächtige im November 2021 eine damals 17-Jährige am Hauptbahnhof Neumünster bedrängt und war ihr gefolgt. Er bedrohte die junge Frau und nahm sexuelle Handlungen an ihr vor. In einem weiteren Fall soll der Unbekannte im August 2020 eine damals 19-Jährige in Hamburg-Billstedt bedrängt und sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen haben.

Durch die Ausstrahlung erhoffen sich die Ermittler neue Ansätze zur Aufklärung der Taten. Zudem hat die Staatsanwaltschaft für Hinweise, die zur Aufklärung führen, eine Belohnung in Höhe von 2.500 Euro ausgesetzt.