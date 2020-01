Drei Ex-Innenminister Zeugen im Untersuchungsausschuss

Schleswig-Holsteins ehemaliger Innenminister Klaus Schlie (CDU). Foto: Carsten Rehder/dpa/Archivbild

Kiel (dpa/lno) – Schleswig-Holsteins ehemaliger Innenminister und amtierender Landtagspräsident Klaus Schlie wird heute (14.00 Uhr) als Zeuge im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur sogenannten Rocker-Affäre erwartet. Neben ihm sind auch seine Vorgänger Lothar Hay (SPD) und Rainer Wiegard (CDU) geladen. Die Ausschussmitglieder erhoffen sich von den Ex-Ressortchefs unter anderem Aufklärung darüber, mit welchen Herausforderungen die Politik im Zuge der Ermittlungen während des sogenannten Rockerkriegs 2009/2010 im Norden zu tun hatte.

Schlie hatte in seiner Amtszeit als Innenminister von 2009 bis 2012 das Verbot der Rockerclubs der Hells Angels in Flensburg und Kiel sowie der Bandidos in Neumünster durchgesetzt. Der Ausschuss beschäftigt sich auch mit dem Einsatz von V-Leuten bei Ermittlungen gegen Rocker. Die Abgeordneten gehen Vorwürfen der Aktenmanipulation, der Unterdrückung von Beweismitteln, Druck «von oben» und des Mobbings im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen Rocker in früheren Jahren nach.

