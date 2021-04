Drei Erzieherinnen bei Brand an Kita leicht verletzt

Ein Blaulicht der Polizei leuchtet auf. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Wolfsburg (dpa/lni) – Bei einem Brand an der Außenfassade einer Kindertagesstätte in Wolfsburg haben sich am Freitag drei Erzieherinnen leicht verletzt. Sie atmeten Rauchgas ein, konnten aber nach einer Untersuchung vor Ort entlassen werden, wie die Polizei mitteilte.

Die Kita-Mitarbeiterinnen entdeckten am Morgen einen brennenden Holzstapel an der Fassade und brachten 22 Kinder in Sicherheit. Alle Kinder und drei weitere Erzieherinnen blieben unverletzt. Die Feuerwehr löschte den Holzstapel, der aus bislang ungeklärter Ursache Feuer gefangen hatte. Da Brandstiftung nicht ausgeschlossen wird, suchen die Ermittler nach Zeugen.

© dpa-infocom, dpa:210423-99-325593/2

Polizeimeldung