Drei Container in Brand – Löscheinsatz mit Elbwasser beendet

Hamburg (dpa/lno) –

Nach dem Brand mehrerer Container auf dem Gelände einer Spedition in Hamburg-Wilhelmsburg laufen die Ermittlungen zur Brandursache. Der Brandort sei am Abend nach Abschluss der Löscharbeiten an die Polizei übergeben worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Morgen. Die Brandermittler werden heute den Ort des Feuers begutachten.

Das Feuer war am Montagnachmittag gemeldet worden. Im Hamburger Hafen hatten drei im Freien aufgestapelte Container mit Maschinenteilen Feuer gefangen. Die Teile waren auf Paletten gelagert. Weil die Versorgung mit Löschwasser schwierig war, musste ein Löschboot angefordert worden. «Wir haben das Original-Elbwasser nachher zum Löschen genommen», sagte der Feuerwehrsprecher weiter.

Die Feuerwehr war mit rund 70 Kräften im Einsatz. Menschen waren nicht in Gefahr. Die Spedition liegt nicht in einem Wohngebiet.