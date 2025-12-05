Drei Brieftauben verschwinden spurlos in Quakenbrück

Quakenbrück (dpa/lni) –

Drei Brieftauben sind in Quakenbrück (Landkreis Osnabrück) verschwunden. Die Polizei sucht nun Zeugen für den ungewöhnlichen Diebstahl. Anfang der Woche soll ein bislang Unbekannter die Tiere aus einem Schuppen genommen haben, wie die Polizei mitteilte.

Der Wert der Tauben liege im niedrigen vierstelligen Bereich. Wo die Tiere geblieben sind, ist unklar. Die Polizei habe Ermittlungen aufgenommen und gehe Hinweisen nach. Ob die drei Brieftauben nun für den Unbekannten Briefe austragen, sei nicht bekannt.