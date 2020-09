Drei Brände rund um Mitternacht: Ermittlungen

Ein Löschfahrzeug fährt mit Blaulicht über eine Straße. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Geesthacht (dpa/lno) – Nach mehreren mutmaßlichen Brandstiftungen in der Nacht zum Dienstag in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) werden Zeugen gesucht. Um Mitternacht herum musste die Feuerwehr zu drei Einsätzen ausrücken, wie die Polizeidirektion Ratzeburg mitteilte. In allen beschriebenen Fällen wurden Ermittlungen eingeleitet.

Auf einem Schulgelände sowie wenige Meter weiter auf dem Areal eines Kindergartens brannten ein Abfallcontainer und eine mit Tauschbüchern beladene Holzkarre. Zuvor ging eine Viertelstunde Fußweg entfernt ein massiver Holzschuppen in Flammen auf. Ein Übergreifen der Flammen dort auf das angrenzende Haupthaus konnten die Einsatzkräfte verhindern. Durch die Hitze zerbarst aber ein Fenster.

Mitteilung