Drei Autos brennen nach möglicher Brandstiftung

Ein Fahrzeug der Feuerwehr fährt mit Blaulicht über eine Straße. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Im Hamburger Stadtteil Eimsbüttel haben in der Nacht zum Mittwoch drei Autos gebrannt – mutmaßlich, nachdem sie angezündet worden waren. Zunächst habe ein Auto in Flammen gestanden, das am Straßenrand geparkt war, sagte ein Polizeisprecher. Kurze Zeit später habe wenige hundert Meter weiter ein weiterer Wagen gebrannt – so dass es eher unwahrscheinlich sei, dass es sich um einen technischen Defekt handle.

Es sei nach möglichen Tätern gefahndet worden, allerdings ohne Erfolg, sagte der Polizeisprecher. Die Feuerwehr löschte die drei Brände – vom ersten brennenden Fahrzeug hatte das Feuer auf einen daneben parkenden Wagen übergegriffen. Die Autos gehören der Polizei zufolge Privatpersonen, es handle sich um keine außergewöhnlichen Modelle. Es seien auch Kennzeichen von außerhalb Hamburgs dabei gewesen.

© dpa-infocom, dpa:210310-99-758479/3