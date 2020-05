Drei Autos abgebrannt: Kriminalpolizei ermittelt

Ein Fahrzeug der Feuerwehr mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Symbolbild

Flensburg (dpa/lno) – In Flensburg sind in der Nacht zum Sonntag drei Fahrzeuge abgebrannt. Wie das «Flensburger Tageblatt» berichtete, hatten Anwohner die Rettungsleitstelle Harrislee gegen 1.00 Uhr über ein brennendes Auto in der Straße Am Wasserturm informiert. Einsatzkräfte hätten das Feuer, das inzwischen auf zwei weitere Fahrzeuge übergesprungen sei, nach eineinhalb Stunden löschen können. Eine Ausbreitung der Flammen auf weitere Fahrzeuge sei verhindert worden.

Die Polizei wollte zunächst keine Einzelheiten mitteilen. Die Fahrzeuge seien zur Untersuchung beschlagnahmt und die Ermittlungen von der Kriminalpolizei aufgenommen worden.

