Drehstart für letzten NDR-«Tatort» mit Axel Milberg

Hamburg/Kiel (dpa/lno) –

Nach 20 Jahren ist bald Schluss für Axel Milberg (67) in seiner Rolle als Kieler Kommissar Klaus Borowski. Am Dienstag starten in Kiel die Dreharbeiten für den letzten NDR-«Tatort» mit Milberg, wie der Norddeutsche Rundfunk (NDR) am Montag mitteilte. Die Folge trägt den Titel «Borowski und das Haupt der Medusa». Darin bereite sich Borowski (Axel Milberg) auf seine unsentimentale Art zusammen mit Kollegin Mila Sahin (Almila Bagriacik) und dem Vorgesetzten Roland Schladitz (Thomas Kügel) auf seinen Ruhestand vor. Doch dann hole ihn auf den letzten Metern eine spektakuläre Verbrecherjagd ein, die «ganz Kiel in einen Ausnahmezustand versetzen wird», hieß es.

Gedreht werde bis zum 21. Februar in Kiel sowie in und um Hamburg. Buch und Inszenierung liegen bei «Borowski»-Hauptautor Sascha Arango und Regisseur Lars Kraume. Neben dem Team spielen August Diehl, Corinna Kirchhoff, Anna von Haebler und Quynh Anh Ha. Das Erste und die ARD Mediathek werden den «Tatort: Borowski und das Haupt der Medusa» im Jahr 2025 zeigen. Ab 2026 wird Almila Bagriacik im Zentrum eines neuen NDR-Ermittler-Teams in Kiel stehen.