Drehort der «Immenhof»-Filme – Feuer auf Gut in Malente

Malente (dpa) –

Bei einem Feuer auf dem Gelände von Gut Rothensande in Malente in Schleswig-Holstein ist erheblicher Schaden entstanden. Durch die Flammen seien ein Unterstand, diverse Heuballen sowie ein Misthaufen zerstört worden, teilte die Polizei mit. Menschen und Pferde seien nicht verletzt worden. Die Pferde seien bereits vor Eintreffen der Feuerwehr aus den Stallungen in Sicherheit gebracht worden. Das Gut wurde in den 1950er Jahren als Drehort der «Immenhof»-Filme bekannt. Heute beherbergt es ein Hotel und eine Reitanlage.

Das Feuer war am Montag gegen Mittag gemeldet worden. Als die Einsatzkräfte eintrafen, brannten diverse Heuballen auf einer Betonfläche neben den dortigen Stallungen und der Reithalle in voller Ausdehnung. Rund 60 Feuerwehrleute verhinderten nach Angaben der Polizei ein vollständiges Übergreifen der Flammen auf die Stallungen und die Reithalle. Die genaue Brandursache und die Höhe des Schadens stehen den Angaben zufolge bisher nicht fest. Konkrete Hinweise auf eine Brandstiftung oder einen technischen Hintergrund gebe es derzeit nicht, beides könne als Brandursache in der aktuellen Phase aber auch nicht vollständig ausgeschlossen werden, teilte die Polizei mit.