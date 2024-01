Drägerwerk erwartet moderateres Wachstum

Lübeck (dpa) –

Der Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern Drägerwerk will nach einem deutlichen Umsatz- und Ergebnisanstieg die Dividende kräftig erhöhen. Dräger sei 2023 wie geplant zu Wachstum und Profitabilität zurückgekehrt, teilte der Konzern am Montag mit. Hintergrund seien Nachholeffekte im Zuge einer besseren Lieferfähigkeit. Auch die hohe Nachfrage nach Beatmungsgeräten in China zu Beginn des Jahres habe sich positiv auf Umsatz und Ergebnis ausgewirkt. Diese Effekte fehlen nun, so dass ein moderateres Wachstum erwartet wird.

Die vorläufigen Zahlen für das vergangene Jahr lägen mit einem währungsbereinigten Umsatzanstieg von 13,2 Prozent auf 3,4 Milliarden Euro und einer Gewinnmarge (Ebit-Marge) von 4,9 Prozent über den eigenen Erwartungen. Vor diesem Hintergrund will Dräger die Dividende deutlich erhöhen und rund 30 Prozent des Überschusses ausschütten. Der endgültige Vorschlag erfolge mit den endgültigen Geschäftszahlen.