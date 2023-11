Drachs ehemaliger Mitangeklagter erneut als Zeuge geladen

Köln (dpa/lnw) –

Im Prozess gegen den früheren Reemtsma-Entführer Thomas Drach wird heute der ehemalige Mitangeklagte des 62-Jährigen im Zeugenstand erwartet. Laut den Verteidigern von Drach soll der Niederländer den 62-Jährigen entlasten können.

Drach werden in dem Verfahren vier Raubüberfälle in Köln, Frankfurt am Main und im hessischen Limburg zur Last gelegt. Zudem wird ihm zweifacher versuchter Mord vorgeworfen, weil er in zwei Fällen auf Geldboten geschossen haben soll.

Bereits im September war der Mann als Zeuge geladen gewesen. Dabei kam es aber zu einem Eklat zwischen dem Vorsitzenden Richter und dem damaligen Zeugenbeistand des 55-Jährigen. Der Zeuge wurde daraufhin ungehört aus dem Zeugenstand entlassen.

Bis Ende Juni hatten der Niederländer und Drach gemeinsam auf der Anklagebank gesessen. Dann wurde das Verfahren des 55-Jährigen aber aus gesundheitlichen Gründen abgetrennt. Seitdem wird gegen beide getrennt prozessiert.

Drach hatte 1996 den Erben der Hamburger Tabak-Dynastie Reemtsma entführt und erst gegen Lösegeldzahlung wieder freigelassen. Für die Tat war er zu 14 Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden.