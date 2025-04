Drachenfest im Ostseebad Laboe

Laboe (dpa/lno) –

Bunte Drachen gibt es an diesem Wochenende im Ostseebad Laboe (Kreis Plön) zu sehen. Neben professionellen Piloten mit großen Flugobjekten können Besucher Drachen in einem eigenen Bereich steigen lassen. Allerdings fehlte heute zum Auftakt des Festes der Wind. Nur wenige Drachen schafften es in die Höhe. Ein besonderer Höhepunkt soll nach Angaben der Veranstalter ein sogenanntes Nachtfliegen werden. Dabei sollen vom Einbruch der Dunkelheit an leuchtende Drachen aufsteigen.