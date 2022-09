Dr. Johannes Wimmer wird neuer Gastgeber der «NDR Talk Show»

Hamburg (dpa/lno) –

Johannes Wimmer wird künftig als Gastgeber der «NDR Talk Show» an der Seite von Bettina Tietjen zu sehen sein. Damit tritt der 39-jährige Mediziner, Autor und Moderator die Nachfolge von Jörg Pilawa an, wie der Norddeutsche Rundfunk am Mittwoch mitteilte.

«Für mich ist es nicht nur eine große Ehre, jetzt ein Teil des Moderationsteams sein zu dürfen, es ist auch ein kleiner Fernsehtraum, der da wahr wird», sagte Wimmer. Den Zuschauern des NDR-Fernsehens ist er bereits durch Formate wie «Visite» oder «Dr. Wimmer – Wissen ist die beste Medizin» bekannt. Für die «NDR Talk Show» war er seit 2021 bereits mehrfach vertretungsweise im Einsatz.