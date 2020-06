DPolG-Chef Lenders warnt vor zweierlei Maß bei Corona-Regeln

Hamburg (dpa/lno) – Der Hamburger Landesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Joachim Lenders, hat vor zweierlei Maß beim Umgang mit den Corona-Regeln gewarnt. Es sei den Bürgern nur schwer vermittelbar, dass Verstöße gegen Kontakt-, Hygiene- und Abstandsregeln bei Zusammenkünften im privaten Rahmen mit Verwarn- oder Bußgeldern geahndet würden, während dies bei Demonstrationen wie am vergangenen Wochenende aus Gründen der Verhältnismäßigkeit nicht geschehe.

«Wer sich mit Freunden im Stadtpark zum Grillen trifft, beruft sich wie die Demonstranten letztlich auch auf die im Grundgesetz verbrieften Freiheitsrechte», sagte Lenders der Deutschen Presse-Agentur. «Wenn die Polizei in solchen Fällen einschreitet, wird sie natürlich gefragt, warum des einen Rechte mehr wert sein sollen als die des anderen.» Dies mache es für die Polizei nicht einfacher, «denn schließlich sind auch Demonstrationen unter Nichteinhaltung der Auflagen und Hygienevorschriften verboten.»

Lenders zufolge fühlen sich die Polizisten mit dem Problem von der Politik alleingelassen. «Es kann auch nicht sein, dass zu Veranstaltungen aufgerufen wird und die Veranstalter sich dann, wenn mehr als die zulässige Zahl an Teilnehmern kommt, nicht mehr zuständig fühlen und alles weitere der Polizei überlassen», sagte er. Er wünsche sich, «dass all diejenigen, die in dieser Situation zu Demonstrationen aufrufen, dies auch im Kopf haben.»

Vor dem Hintergrund des gewaltsamen Todes eines Afroamerikaners bei einem Polizeieinsatz in Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota waren am Samstag in Hamburg rund 14 000 Menschen gegen Rassismus und Polizeigewalt auf die Straße gegangen. Obwohl die angemeldeten Versammlungen wegen der nicht genehmigten Vielzahl der Teilnehmer beendet wurden, hatte die Polizei die Demonstranten aus Gründen der Verhältnismäßigkeit zunächst gewähren lassen. Im Anschluss an die friedliche Kundgebung war es zu Ausschreitungen gekommen.