Doppelte Eierwurf-Attacke auf Polizeistation in Hannover

Ein Schild mit der Aufschrift «Polizei» hängt am Gebäude einer Polizeiinspektion. Foto: picture alliance / Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild

Hannover (dpa/lni) – Gleich zweimal haben Unbekannte eine Polizeistation in Hannover mit Eiern beworfen. Die Beamten hörten am Samstagabend zwei laute Geräusche, wie eine Polizeisprecherin am Sonntag sagte. Als sie vor der Tür nachschauen wollten, klebten an der Fensterfront zwei rohe Eier. Von den Tätern fehlte jede Spur.

Etwa eine Stunde später folgte die zweite Attacke, ebenfalls mit zwei Eiern. Auch diesmal konnte kein Tatverdächtiger gefasst werden. Durch die Eierwürfe wurde die Schutzfolie an den Fenstern der Station beschädigt. Die Schadenshöhe stand laut Polizeiangaben zunächst noch nicht fest.

