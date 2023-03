«Selbstbewusster» HSV empfängt Nürnberg und Hecking

Hamburgs Trainer Tim Walter gestikuliert am Spielfeldrand. Christian Charisius/dpa/Archivbild

Das ärgerliche Unentschieden im Spitzenspiel bei Tabellenführer Darmstadt 98 hat das Selbstbewusstsein beim Hamburger SV nicht nachhaltig gemindert. «Wir sind sehr selbstkritisch, aber wir sind auch sehr selbstbewusst», sagte Trainer Tim Walter vor der Zweitliga-Partie am Samstag gegen den 1. FC Nürnberg (13.00 Uhr/Sky). Der HSV spielt in dieser Saison auf einem so hohen Level – da würde den 47-Jährigen eine «Zwischendelle» nicht wundern.

Allzu viel Gründe zur Sorge gibt es nicht wirklich: Im neuen Jahr holten die Hamburger bislang elf Punkte – und blieben dabei ohne Niederlage. Es gab schon schlechtere Starts in die zweite Saisonhälfte in der viereinhalb Jahre andauernden Zweitliga-Karriere des einstigen Bundesliga-Dauerbrenners. Walter sieht in den spielerischen Makeln des HSV in den vergangenen Partien keinen besorgniserregenden Trend. «Eine Entwicklung geht nicht immer nur linear, sondern da gibt es Dellen und Kurven», sagte er.

An der Spitze der Liga mussten die Hamburger zuletzt ein 1:1 in Darmstadt hinnehmen, das durch einen späten Ausgleichstreffer zustande kam. Trotzdem hat die Walter-Elf weiterhin eine gute Ausgangslage im Aufstiegsrennen. Der Rückstand auf den Tabellenersten beträgt vier Punkte, das Mini-Polster der Rothosen auf den Dritten Heidenheim zwei Zähler.

«Wir sind auf einem sehr hohen Niveau und unser Anspruch ist auch hoch», stellte der gewohnt selbstbewusste Walter klar. Und dieses hohe Niveau sollen die Nürnberger am Wochenende zu spüren bekommen.

Dort sitzt ausgerechnet Ex-HSV-Trainer Dieter Hecking auf der Bank und versucht als Interims-Coach des Tabellenzwölften, etwas Zählbares beim Zweiten für den Abstiegskampf mitzunehmen. Der eigentliche Sport-Vorstand übernahm nach der Trennung von Markus Weinzierl eine Doppelfunktion.

«Das war so natürlich nicht gewollt», sagte Hecking dem «Hamburger Abendblatt». Anfangs habe er mit der neuen Aufgabe «ein wenig gefremdelt», sagte er und fügte hinzu: «Aber ich spüre, dass ich so langsam wieder in den Angriffsmodus komme.»

Als Trainer war Hecking unter anderem schon für den VfB Lübeck, Hannover 96, den VfL Wolfsburg und Borussia Mönchengladbach tätig. Zwischen Juli 2019 und Juni 2020 trainierte Hecking den HSV, ehe der Club sich nach durchwachsenen Leistungen der Mannschaft in den ersten Monaten der Corona-Pandemie und dem verpassten Aufstieg in die Bundesliga von ihm trennte. Kurz darauf wurde er Sport-Vorstand in Nürnberg.

Hecking gab sich aber trotz der unterschiedlichen sportlichen Situationen kampfeslustig und optimistisch. «Wir sollten den HSV jetzt auch nicht zu groß machen», sagte er. Trotz der vielen Erfolge seien bei den Hamburgern in dieser Saison auch Spiele dabei gewesen, «wo es nicht so rund war». Die letzten Wochen hätten gezeigt, dass es immer wieder Möglichkeiten für Gegner gegeben hätte, um «etwas mitzunehmen». Dennoch räumte Hecking die hohe individuelle Qualität des HSV-Kaders ein.

HSV-Trainer Walter, der ein gutes Verhältnis zum 58 Jahre alten Hecking hat, kann sich eine Doppelfunktion wie sein Kollege nicht vorstellen. «Auf keinen Fall. Ich habe als Trainer genug zu tun», sagte er. Walter sieht darin aber auch keinen Vorteil für den HSV: «Er war ja vorher auch Trainer, hat Mannschaften trainiert und jeder Trainer hat irgendwie so seine Eigenarten und hat eine Philosophie. Von daher wird man auch nie davon abkehren.» Walter hat Respekt vor den Nürnbergern: «Das wird ein Gegner sein, der hart zu knacken sein wird.»