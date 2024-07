Doppelpack in Niedersachsen – AC/DC beendet Europatour

Hannover (dpa/lni) –

Es soll der krönende Abschluss werden: Die legendäre Hardrock-Band AC/DC beendet mit zwei Konzerten in Niedersachsen ihre «Power-Up»-Europatour. Für die beiden Live-Auftritte der Australier in Hannover am Mittwoch (31. Juli) und Sonntag (4. August) werden zusammen bis zu 150.000 Fans erwartet. Beim zweiten Gastspiel auf dem Messegelände handelt es sich nach Veranstalterangaben um eines von zwei Zusatzkonzerten in Deutschland, die wegen der großen Ticketnachfrage eingeplant wurden.

Die erste Tour nach fast acht Jahren führte die für Rockhymnen wie «Highway To Hell», «Back In Black» oder «Thunderstruck» weltberühmte Band in diesem Sommer schon nach Italien, Spanien, Österreich, England, Irland, Belgien und Frankreich sowie in die Schweiz, die Niederlande und die Slowakei. Die «Power-Up»-Tour ist nach Angaben der Organisatoren nach dem neuesten Studioalbum der Band benannt, das in 21 Ländern Platz 1 erreichte.