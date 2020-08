Doppel-WM der Triathleten in Hamburg

Hamburg (dpa) – Der Hamburger Stadtpark wird am 5. und 6. September Schauplatz einer Doppel-Weltmeisterschaft im Triathlon. Wie die ausrichtende Ironman-Gruppe am Dienstag mitteilte, werden zur Mixed-Staffel-Konkurrenz am 6. September auch die Profirennen der Männer und Frauen am 5. September WM-Status haben. Nach der Absage der Veranstaltungen im kanadischen Montreal und auf Bermuda sind die Hamburger Rennen die letzten verbliebenen Veranstaltungen der World Triathlon Series.

«Dass neben der Mixed-Team-WM auch die Weltmeister der World Triathlon Series in Hamburg gekürt werden, ist für uns als Veranstalter und die Stadt eine grandiose Geschichte», sagte Oliver Schiek, Managing Director der Ironman-Gruppe.

Im Stadtpark, in dem keine Zuschauer sein können, werden die besten Elite-Triathleten der Welt antreten. Darunter die Weltmeister Katie Zaferes (USA) und Vincent Luis (Frankreich) sowie der zweifache Olympia-Medaillengewinner Jonathan Brownlee (Großbritannien) oder ehemalige Weltmeister wie Mario Mola (Spanien), Flora Duffy (Bermuda) und Vicky Holland (Großbritannien). Laura Lindemann (Berlin) und Jonas Schomburg (Hannover) führen die deutsche Mannschaft an.

«Diese Entscheidung unterstreicht, welch großes Vertrauen die Internationale Triathlonunion in Hamburg als Ausrichter dieser Rennen hat», sagte Martin Engelhardt, Präsident der Deutschen Triathlonunion (DTU).

