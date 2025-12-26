Domagoj Duvnjak bleibt bis 2027 beim THW Kiel

Kiel (dpa/lno) –

Kapitän Domagoj Duvnjak bleibt beim Rekordmeister THW Kiel. Wie der Handball-Bundesligist nach dem 28:25-Heimsieg über den HC Erlangen mitteilte, hat der 37-jährige Kroate seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag bei den Norddeutschen um ein Jahr bis zum 30. Juni 2027 verlängert.

«Er ist unser Anführer, er ist der Chef unseres jungen Teams. Mit seiner Empathie für die Mitspieler und seiner Leidenschaft für den THW Kiel verkörpert er alle Werte, die uns wichtig sind», sagte Geschäftsführer Viktor Szilagyi.

Duvnjak war 2014 vom HSV Hamburg zu den «Zebras» gekommen. Mit dem THW gewann er unter anderem je viermal die deutsche Meisterschaft und den DHB-Pokal sowie einmal die Champions League. Bislang bestritt er 558 Partien im Kieler Trikot, in denen er 1.612 Tore erzielte.