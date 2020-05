Dolic singt deutschen ESC-Beitrag in leerer Elbphilharmonie

Hamburg (dpa) – Vor den leeren Rängen der Hamburger Elbphilharmonie hat Sänger Ben Dolic am Samstagabend eine Vorstellung davon abgeliefert, wie der deutsche Beitrag für den abgesagten Eurovision Song Contest (ESC) umgesetzt worden wäre. Mit vier Tänzern im Hintergrund und vor einer großen Leinwand sang der 23-Jährige sein Lied «Violent Thing». Der für den 16. Mai geplante ESC in den Niederlanden war coronabedingt abgesagt worden. «War sehr gut», sagte Dolic nach seinem kurzen Auftritt. Die unerwartet freie Zeit habe er genutzt, um daheim an neuer Musik zu arbeiten.

Bei der von der ARD auf die Beine gestellten Ersatzshow «Eurovision Song Contest 2020 – das deutsche Finale» mit Barbara Schöneberger standen zudem die Künstler aus Dänemark (Ben & Tan/«Yes»), Litauen (The Roop/«On Fire») und Island (Daði og Gagnamagnið/«Think About Things») auf der Bühne.

Insgesamt konnten die ARD-Zuschauer aus zehn Beiträgen ihren Favoriten wählen. Die Länder waren vor einer Woche von den Zuschauern des Senders One aus 40 zur Wahl stehenden ausländischen Beiträgen ins deutsche Finale gewählt worden. Die übrigen Künstler wurden durch Videos präsentiert. Der deutsche Beitrag stand wie gewohnt nicht zur Wahl. ESC-Urgestein Peter Urban und Michael Schulte kommentierten das deutsche Finale aus der Elphi. Im Anschluss wollte die ARD die internationale Ersatzshow «Europe Shine a Light» des niederländischen Fernsehens zeigen, bei der es aber kein Voting gibt.

ProSieben hatte zeitgleich einen von Stefan Raab produzierten, neuen Songwettbewerb ausgestrahlt, den «Free European Song Contest» mit 15 eigenen Ländervertretern, darunter Sarah Lombardi, Mike Singer und Vanessa Mai.

eurovision.de vom NDR

#FreeEC bei ProSieben