Dönhoff-Preis für EU-Kommissarin Vestager und Viva con Agua

Die Verleihung des Marion Dönhoff-Preises 2019. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Archivbild/Symbolbild

Hamburg (dpa) – Der Marion-Dönhoff-Preis für internationale Verständigung und Versöhnung geht in diesem Jahr an die EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager und den Hamburger Verein Viva con Aqua. Hauptpreisträgerin Vestager habe auch als Vizepräsidentin der Europäischen Kommission mit aller Kraft für einen offenen und fairen Markt eingestanden und somit einen bedeutenden Beitrag zur Durchsetzung der Grundsätze und Gesetze der EU geleistet, teilte die «Zeit»-Verlagsgruppe am Montag in Hamburg mit.

Die Non-Profit-Organisation Viva con Agua erhalte den Förderpreis, weil sie mit ihren vielfältigen Projekten für bessere Trinkwasser- und sanitäre Grundversorgung darauf aufmerksam mache, dass die Versorgung mit Wasser ein Menschenrecht ist. Die Verleihung der jeweils mit 20 000 Euro dotierten Preise findet am 6. Dezember in Hamburg statt.