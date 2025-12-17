DLRG: Weniger Badetote im Gesamtjahr 2025 erwartet

Bad Nenndorf/Hannover (dpa) –

Die DLRG-Lebensretter erwarten im Gesamtjahr 2025 einen Rückgang bei der Zahl der Badetoten. Insgesamt dürfte die Zahl der Todesfälle im laufenden Jahr deutlich unter 400 und etwa auf dem Niveau von 2022 (356 Badetote) oder 2023 (380) liegen, teilt die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

2024 gab es 411 Todesfälle in deutschen Gewässern. Bis zum Stichtag 15. September des laufenden Jahres starben 321 Menschen – 33 weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

«Die Fehleinschätzung des eigenen Könnens gehört zu den häufigsten Ursachen bei Unfällen», sagte DLRG-Präsidentin Ute Vogt. Wer nur selten schwimme oder gar nicht schwimmen könne und mögliche Gefahren nicht kenne, bringe sich schnell selbst in Gefahr – und auch die Wasserretter, warnte sie.