DLRG: Mehr Feuerquallen in der Ostsee

Fehmarn (dpa/lno) –

An der Ostseeküste in Schleswig-Holstein tauchen nach Medienberichten aktuell bei ablandigem Wind vermehrt Feuerquallen auf. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) registrierte allein am vergangenen Wochenende mehr als 80 Fälle, in denen Menschen nach dem Kontakt mit Feuerquallen beim Baden behandelt werden mussten, wie NDR und «Bild»-Zeitung berichteten. Gegen das Brennen der Haut nach einem Kontakt weiß die DLRG den Berichten zufolge Rat: Rasierschaum auf die betroffene Stelle auftragen, einwirken lassen und anschließend mit einem stumpfen Gegenstand abstreifen.