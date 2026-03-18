DLRG fordert Sicherstellung der Schwimmausbildung

Eckernförde (dpa/lno) –

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V. warnt vor einer steigenden Zahl von Nicht-Schwimmern in Schleswig-Holstein. «Schwimmen ist Daseinsfürsorge und eine Kulturtechnik wie Lesen, Schreiben und Rechnen», heißt es in einem gemeinsamen Positionspapier von DLRG, DRK, Schleswig-Holsteinischem Schwimmverband, Landessportverband und der AG Bäder Schleswig-Holstein.

Die Schwimmausbildung stehe jedoch vor erheblichen Herausforderungen, da viele Bäder sanierungsbedürftig, von der Schließung bedroht oder bereits geschlossen seien.

Maßnahmenplan für Schwimmbäder gefordert

Gleichzeitig fehle es häufig an konkreter Planung für Ersatz. Aus Sicht des Vereins könnte sich diese Entwicklung langfristig auf die Schwimmfähigkeit der Bevölkerung auswirken. Die Unterzeichner forderten gezielte Maßnahmen, um dem entgegenzuwirken.

Dazu gehören, dem Papier zufolge, eine landesweite Bestandsaufnahme der vorhandenen Schwimmbäder, eine strategische Planung von Bäderneubauten und die Wiederaufnahme eines landesweiten runden Tisches, «um die Herausforderungen koordiniert anzugehen».