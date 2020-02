DJ beim Auflegen mit Softairwaffe angeschossen

Ein leuchtendes Blaulicht ist auf dem Dach eines Funkstreifenwagens zu sehen. Foto: Jens Büttner/Archiv

Bad Pyrmont (dpa/lni) – Ein DJ ist in einer Kellerbar in Bad Pyrmont (Landkreis Hameln-Pyrmont) mit einer Softairwaffe angeschossen worden. Welcher Grund hinter dem Angriff steckt, war nach Polizeiangaben vom Dienstag noch unklar. «Alle Zeugen geben an, dass es vorher keinen Streit gab. Dann war plötzlich der Knall zu hören», sagte Hauptkommissar Claudio Schünemann. Das 31 Jahre alte Opfer wurde mit einer Platzwunde ambulant in einem Krankenhaus versorgt. Wer hinter der Tat am frühen Sonntagmorgen steckt, muss noch ermittelt werden. Zuvor hatte die «Deister- und Weserzeitung» darüber berichtet.