Divers-Einträge in Hamburger Melderegister vervierfacht

Hamburg (dpa/lno) –

Seit Einführung der Geschlechtsbezeichnung «divers» im Melderegister hat sich die Zahl der Menschen mit entsprechendem Eintrag in Hamburg fast vervierfacht – wenn auch auf niedrigem Niveau. Mit Stand 31. Dezember vergangenen Jahres waren in Hamburg 967.423 männliche, 996.558 weibliche und 40 diverse Menschen gemeldet, wie aus der Senatsantwort auf eine schriftliche Anfrage der AfD-Bürgerschaftsfraktion hervorgeht. Der Anteil der diversen Menschen an der Gesamteinwohnerzahl lag damit bei 0,002 Prozent.

Laut früheren Anfragen aus der Fraktion gab es Ende 2019 – dem ersten Jahr nach Einführung der neuen Geschlechtsbezeichnung – nur elf «divers»-Einträge im Hamburger Melderegister. 2020 waren es demnach 14, ein Jahr später 22 und Ende 2022 31 entsprechende Einträge.