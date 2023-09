Ditsch-Weltmeisterschaft an der Ostsee am Strand Schönhagen

Brodersby/Schlei (dpa) –

Weltmeister gesucht: In verschiedenen Disziplinen werden bei der Ditsch-WM am Sonntag (11.30 Uhr) am Strand von Schönhagen bei Kappeln diejenigen Menschen gesucht, die am besten die Steine auf dem Wasser hüpfen lassen können. Gekürt werden etwa die «Meister der tausend Sprünge», also Männer, Frauen, Kinder und Jugendliche, die den Stein am häufigsten hüpfen lassen können. Außerdem werden die «Meister der Genauigkeit» gesucht. In dieser Disziplin müssen Steine in eine Art schwimmendes Tor geditscht werden. Der Finalteilnehmer mit den meisten Steinen im Netz gewinnt diesen Wettbewerb.

Beim erstmals ausgetragenen Wettbewerb «Meister des Duo-Ditschens» müssen sich ein Einheimischer und ein Tourist zusammentun und je drei Würfe absolvieren. Gewinner ist das Team mit den meisten exakten Hüpfern. Die Ditsch-WM wird seit 2016 in der Region ausgetragen – nur in den Corona-Jahren 2020 und 2021 entfiel sie. Es wird empfohlen, eigene Steine mitzubringen.