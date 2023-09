Dithmarscher Kohltage beginnen: Traditioneller Kohlanstich

Wesselburen (dpa/lno) –

Mit dem traditionellen Kohlanstich beginnen am Dienstag (10.00 Uhr) in Wesselburen die Dithmarscher Kohltage. Ehrengast ist Landwirtschaftsminister Werner Schwarz (CDU). Bis Sonntag gibt es im Kreis Dithmarschen Veranstaltungen, Märkte und Feste rund um Rot-, Weiß-, Wirsing-, Spitz- und Rotkohl. Der Kreis an Elbe und Nordsee verfügt über das mit rund 3000 Hektar größte zusammenhängende Kohlanbaugebiet in Europa. Gut 90 Millionen Kohlköpfe werden hier jährlich geerntet.