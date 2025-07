Diskussionsrunden im Thomas Mann-Jubiläumsjahr

Lübeck (dpa/lno) –

Thomas Manns Erzählung «Mario und der Zauberer» steht im Mittelpunkt einer Diskussionsrunde, zu der das Buddenbrookhaus und die drei Lübecker Hochschulen einladen. Da im Mittelpunkt der Erzählung die hypnotische Kraft des Faschismus stehe, seien die ZDF-Korrespondentin Nicole Diekmann und der Leiter des Hauses der Kulturen der Welt Lübeck als Podiumsteilnehmer eingeladen, teilte die Kulturstiftung der Hansestadt Lübeck mit. Außerdem sitzen den Angaben zufolge die Thomas-Mann-Expertin und Leiterin des Buddenbrookhauses, Caren Heuer, und als Moderatorin Katrin Krämer auf dem Podium.

Die Diskussion findet den Angaben nach am 17. Juli ab 19.00 Uhr im Haus Eden statt. Sie ist Teil der Reihe «Vier gewinnt. Re-read Thomas Mann», die von der Musikhochschule Lübeck, der Technischen Hochschule Lübeck und der Universität zu Lübeck gemeinsam veranstaltet wird. Dabei wird jeweils eine Erzählung des Autors aus neuen Perspektiven betrachtet.

In diesem Jahr wird in der Hansestadt Lübeck der 150. Geburtstag des in Lübeck geborenen Literaturnobelpreisträgers gefeiert.

Weitere Termine sind demnach für den 30. Oktober zu «Tod in Venedig» sowie für den 27. November zu «Tonio Kröger» geplant.