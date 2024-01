Diskothekbesucher grölen «Ausländer raus»

Pahlen/Itzehoe (dpa/lno) –

Der Staatsschutz der Polizei ermittelt nach einem rassistischen Vorfall in einer Diskothek in Pahlen (Kreis Ditmarschen). Am 17. Januar sei eine Anzeige eingegangen, nachdem in der Diskothek zu dem Lied «L’Amour toujours» Besucher «Ausländer raus» gesungen hätten, teilte eine Sprecherin der Polizei am Mittwoch mit.

Nach Angaben des Sprechers der Staatsanwaltschaft Itzehoe, Peter Müller-Rakow, ist der Vorgang noch auf dem Weg zur Staatsanwaltschaft. Geprüft werde auch der Straftatbestand der Volksverhetzung. Zuvor hatte die «Schleswig-Holsteinische Landeszeitung» berichtet. Der Vorfall habe sich am 7. Januar ereignet.

Die Zeitung schreibt unter Bezug auf Videoaufnahmen, es habe sich um einen vielstimmigen und lauten Chor gehandelt, der zu dem Lied gegrölt habe. Bei einer «Beach Party» in Schenefeld (Kreis Steinburg) habe sich der Vorfall am vergangenen Samstag wiederholt. Dazu läge aber noch keine Strafanzeige vor, sagte eine Polizeisprecherin.

Der Betreiber der Pahlener Diskothek, Rudolf Diener, sagte laut Zeitungsbericht: «Wir wurden von der Situation vollkommen überrascht.» Ihm sei nicht bekannt gewesen, dass das Lied mit so einem Refrain versehen werde. «Sonst hätten wir es gar nicht gespielt.»

Verschiedene Medien berichteten von einer Trend zur Vereinnamung des Stückes «L’Amour toujours» durch die rechte Szene im Internet.