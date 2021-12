Disko-Impfen für Jugendliche in Bremen

Eine Diskokugel dreht sich in einem Club und reflektiert das einfallende Licht der Scheinwerfer und Lampen. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Bremen (dpa/lni) – Das große Bremer Impfzentrum verwandelt sich am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien in eine Diskothek für junge Leute. Zu Musik von DJs können sich Jugendliche ab zwölf Jahren am Mittwochabend (ab 18.00 Uhr) den Piks gegen das Coronavirus verpassen lassen. «Vor allem in der Altersgruppe zwischen 12 und 17 Jahren gibt es noch einige Impflücken, die wir schließen wollen», sagte Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke). Verabreicht werden Erst- und Zweitimpfungen mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer. Eine vorherige Anmeldung und ein schriftliches Einverständnis der Eltern oder Erziehungsberechtigten ist zwingend erforderlich.

