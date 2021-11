Dirigent Kent Nagano liebt das Hamburger Schietwetter

Kent Nagano schaut in die Kamera. Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa) – Dirigent Kent Nagano (69) liebt das Hamburger Schietwetter. Er ist seit 2015 Generalmusikdirektor der Hamburgischen Staatsoper und Chefdirigent des Philharmonischen Staatsorchesters. «Vom ersten Tag an war ich in Hamburg verliebt: die Gesellschaft, die Kultur, die großartige musikalische Tradition. Aber auch das Wetter», sagte Nagano im Interview der Deutschen Presse-Agentur. «Ich komme aus Nordkalifornien. Immer windig, immer grau, immer nass. Von Tag eins an habe ich mich hier zu Hause gefühlt», sagte der Amerikaner mit japanischen Wurzeln, der in Morro Bay, einem kleinen Fischerdorf an der kalifornischen Küste, aufgewachsen ist.

Dort geht er auch regelmäßig surfen. «Ich surfe immer. Jedes Jahr. Das ist ein idealer Sport, um sich fit zu halten», sagte Nagano, der am 22. November seinen 70. Geburtstag feiert.

