Dirigent Benjamin Reiners hört 2024 in Kiel auf

Kiel (dpa/lno) –

Benjamin Reiners hört als Generalmusikdirektor der Landeshauptstadt und des Theaters Kiel auf. Der Dirigent habe den Verwaltungsrat informiert, dass er seinen bis Sommer 2024 laufenden Vertrag nicht verlängere, teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit. Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) und Generalintendant Daniel Karasek bedauerten diese Entscheidung.

Die Besonderheit der Kieler Position liege neben der künstlerischen Arbeit in umfangreichen administrativen und organisatorischen Aufgaben, wird Reiners in der Mitteilung zitiert. Für seine Zukunft wünsche er sich aber wieder eine stärkere Fokussierung auf die Musik und künstlerische Tätigkeiten. Der 1983 geborene Musiker hatte den Posten in Kiel im August 2019 angetreten.

Das Theater Kiel ist ein Fünfspartenhaus mit Oper, Philharmonischem Orchester, Schauspiel, Ballett und Jungem Theater. Es hat mehr als 500 Mitarbeiter. Jede Saison gibt es etwa 1000 Veranstaltungen.