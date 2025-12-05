Direktzüge ab Hamburg: Von Kopenhagen bis Zürich

Mit dem Nachtzug kommt man von Hamburg ins europäische Ausland. (Symbolbild) Marcus Brandt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Eine Zugreise ist eine klimafreundliche Alternative zur Fahrt mit dem Flugzeug oder dem Auto. Einen neuen Hochgeschwindigkeitszug, der zwischen Hamburg und Basel verkehrt, haben nun die Deutsche Bahn und die Schweizerischen Bundesbahnen vorgestellt. Welche weiteren Ziele im Ausland lassen sich ab Hamburg direkt per Bahn erreichen?

Richtung Norden

Aufgrund seiner Lage im Norden Deutschlands bietet Hamburg eine schnelle Anbindung nach Skandinavien. Die dänische Hauptstadt Kopenhagen ist mit dem Eurocity in annähernd fünf Stunden ohne Umstieg erreichbar.

Auch die schwedische Hauptstadt Stockholm lässt sich direkt ansteuern: Ein durchgehender Nachtzug verbindet beide Städte. Die Fahrt mit dem schwedischen Bahnunternehmen SJ dauert ungefähr zwölf Stunden, manchmal auch länger. Fahrgäste können zwischen Schlafwagen, Liegewagen und regulären Sitzplätzen, der günstigsten Alternative, wählen.

Reisen nach Skandinavien bietet auch der schwedische Anbieter Snälltåget, der ebenfalls Nachtzüge anbietet.

Richtung Süden

Direktverbindungen gibt es auch in Richtung Alpenraum. Der Nightjet der Österreichischen Bundesbahnen fährt laut Website ab Hamburg unter anderem nach Innsbruck, Linz, Wien, Zürich und Basel. Nachtzugfahrten in Richtung Süden, etwa zu Wintersportzielen, bietet saisonal auch Snälltåget an.

Direktfahrten in die Schweiz oder nach Österreich verkauft auch die Deutsche Bahn. Basel wird laut Fahrplanauskunft in rund sechseinhalb Stunden erreicht, Zürich in ungefähr siebeneinhalb Stunden und die Fahrt nach Wien dauert nahezu neun Stunden.