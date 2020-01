Direktorin kehrt an Galleria Dell’Accademia zurück

Die deutsche Direktorin der Galleria Dell’Accademia Cecilie Hollberg vor der „David“-Skulptur. Foto: Maurizio Degl‘ Innocenti/ANSA/dpa

Rom (dpa) – Die Deutsche Kunstexpertin Cecilie Hollberg kehrt nach einer Polemik über ihr Vertragsende an der Galleria Dell’Accademia in Florenz wieder in das Museum zurück. Das bestätigte der italienische Kulturminister Dario Franceschini am Mittwoch in Rom. Hollbergs Vertrag war im vergangenen Sommer von der populistischen Vorgängerregierung nicht verlängert worden, was für Kritik gesorgt hatte.

Die Galleria ist weltweit für Michelangelos David-Skulptur bekannt und gehört zu den meistbesuchten Museen in Italien. Hollberg hatte in ihrer Zeit auf dem Chefposten die Besucherzahlen nach oben geschraubt und das Museum modernisiert. Hollberg stammt aus Soltau und war am Niedersächsischen Landesmuseum Hannover Projektleiterin, bevor sie von 2010 bis 2015 das Städtische Museum in Braunschweig leitete.