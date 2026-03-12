Dinos erobern Hannover – acht Meter hoher T-Rex dabei

Inhaber Christopher Richter steht zwischen Dinosaurier-Modellen in seiner Ausstellung «Königreich der Dinosaurier» in der Messe Hannover. Julian Stratenschulte/dpa

Hannover (dpa/lni) –

Wer schon immer mal einem Ty­ran­no­sau­rus Rex begegnen wollte, bekommt in Hannover bald die Gelegenheit. Mehr als 50 Giganten werden ab Donnerstag die Besucherinnen und Besucher in der Messehalle 3 in der nach Angaben des Veranstalters größten Dinosaurier-Ausstellung Europas auf eine Zeitreise begleiten.

Inhaber: «Die Kinder kennen einfach jeden Dinosaurier»

In Kulissen mit Farnen und Palmen aus Plastik können Gäste bis zum 2. April zwischen Licht- und Soundeffekten auf 12.000 Quadratmetern viele Dinosaurier bestaunen – und einige von ihnen sogar streicheln.

Kinder seien die größten Paläontologen, sagte Inhaber Christopher Richter. «Die Kinder kennen einfach jeden Dinosaurier – das sind die wahren Experten.» Neu im «Königreich der Dinosaurier» sei zudem eine Unterwasserwelt, die den Lebensraum urzeitlicher Meeresbewohner zeigt.

Höhepunkt ist ein acht Meter hoher Tyrannosaurus Rex

Bei einer mehrmals täglich stattfindenden Dino-Liveshow dürfen die Nachwuchs-Archäologen außerdem an der Fütterung von Babydinos teilnehmen und den Ranger mit Fragen durchlöchern. Höhepunkt der Ausstellung ist ein acht Meter hoher Tyrannosaurus Rex, der mit seiner Größe beinahe die Decke der Halle erreicht.

Nach laut Richter mehr als 250.000 Besuchern in Dortmund, Wien und Friedrichshafen ist die Ausstellung nun erstmals in Hannover zu sehen. Im Vorverkauf seien schon mehr als 25.000 Eintrittskarten verkauft worden. In Hannover will der Inhaber am Ende «an der 100.000-Besucher-Marke kratzen».