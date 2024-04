Dingos wollten Brötchen von Sänger Johannes Oerding klauen

Hamburg (dpa) –

Während einer Reise in Australien haben Dingos Essen von Sänger Johannes Oerding (42) stehlen wollen. «In Australien bin ich mal von fünf Dingos am Strand umzingelt worden, die mein letztes Brötchen klauen wollten. Wenn dich da mehrere leuchtende Augenpaare angucken, wird dir schon anders», sagte der Musiker in einem Interview der Funke Mediengruppe (Dienstag), das unter anderem im «Hamburger Abendblatt» und der «Braunschweiger Zeitung» veröffentlicht wurde. Weiter sagte Oerding: «In dem Fall hatte ich nichts zur Abwehr dabei, aber zum Glück ist nichts passiert.»

Lange wurde angenommen, dass Dingos vor Jahrtausenden verwilderte Haushunde seien. Forschungen haben aber in den vergangenen Jahren ergeben, dass es sich um eine eigene Spezies und somit ein australisches Wildtier handelt.

Der Wahlhamburger Oerding ist Gastgeber der Vox-Musikshow «Sing meinen Song – das Tauschkonzert», die am Dienstagabend in die elfte Staffel startet. Oerding befindet sich eigenen Worten nach in einem Sabbatjahr. «Deshalb werde ich viel reisen – in der Hoffnung, dass mir etwas passiert, was ich auf meinem nächsten Album festhalten kann.» Er werde den Großteil des Jahres wahrscheinlich nicht in Deutschland verbringen, sagte der Musiker.