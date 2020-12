Digitalisierung: Midyatli wirft Regierung Versäumnisse vor

Die SPD-Landesvorsitzende Serpil Midyatli. Foto: Frank Molter/dpa/Archivbild

Kiel (dpa/lno) – Durch die Corona-Pandemie werden nach Ansicht von SPD-Landeschefin Serpil Midyatli Versäumnisse bei der Digitalisierung in Schleswig-Holstein offensichtlich. «Die Landesregierung ist auch nach einer mittlerweile 8-monatigen Pandemie noch immer nicht in der Lage, eine vernünftige Ausstattung an allen weiterführenden Schulen zur Durchführung von Distanzunterricht vorzuhalten», sagte Midyatli der Deutschen Presse-Agentur. Das sei ein Armutszeugnis. Die Schulen sind im Land seit Mittwoch dicht, es soll aber eine Notbetreuung und Angebote für Distanzlernen geben.

Hätte die Regierung die vergangenen Monate besser genutzt, könnten die Schüler im Norden im Zuge des Lockdowns einfach in den Distanzunterricht wechseln, sagte Midyatli. «Ohne es zu bemerken, räumt Jamaika damit ein, dass sie noch nicht mal in solch einer Notsituation die einfachsten Dinge wie Videokonferenzen von Schülern und Lehrern gebacken kriegt.» Andere Länder wie Bremen böten allen Schülern einen Zugang zur Online-Plattform Sofatutor. «So hängt es zumindest nicht vom Geldbeutel der Eltern ab, ob der in diesem Pandemie-Jahr verpasste Stoff zu Hause nachgeholt werden kann.»

Auch in anderen wichtigen Bereichen hinke der Norden bei der Digitalisierung hinterher. «Viel der Kommunikation in den Gesundheitsämtern im Land läuft noch per Fax», sagte Midyatli. Das Onlinezugangsgesetz sei 2017 mit großen Ankündigungen gestartet. «Doch bis heute fragen sich die Bürger, welche Behördengänge denn nun digital erledigt werden können. Grade in Zeiten, in denen man jeden Kontakt vermeiden sollte, ist es doch komplett absurd, dass man für fast jede Dienstleistung die Behörden noch immer persönlich aufsuchen muss – möglichst noch im überfüllten Stadtbus.»